YPG’ye katılan İngiliz terörden suçlu bulundu

Irak ve Suriye’ye giderek PKK ve YPG’ye ait kamplarda bulunan İngiliz vatandaşı Aidan James, terörle mücadele yasası kapsamında yargılandığı davada suçlu bulundu.

Londra’daki ağır ceza mahkemesi Old Bailey’de yargılanan James, Irak’ta bir PKK kampında bulunmaktan dolayı suçlu bulunurken, Suriye’de bir kampta bulunmak suçlamasından beraat etti.

Suriye’den İngiltere’ye dönerken, geçen yıl 4 Şubat’ta Liverpool Havalimanı’nda gözaltına alınan James, “terör eylemine hazırlık” ve “terör eğitimi verilen yerlerde bulunmak” suçlarından yargılanıyordu.

IŞİD’le mücadele bahanesiyle PKK/YPG’ye katılan James’in cezası, 7 Kasım tarihinde açıklanacak.

PKK, 2001’den beri İngiltere’de terör örgütleri listesinde bulunsa da YPG listede yer almıyor.

İngiltere’de terör listesindeki bir örgüte üyelik, 10 yıl kadar hapisle cezalandırılabiliyor.