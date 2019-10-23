Süleymaniye Camisi kermesi yarın başlıyor

İNGİLTERE Türk İslam Kültür Merkezi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen sokak yemeği fuarı kapsamında birbirinden lezzetli Anadolu yemekleri, tatlı çeşitleri ve içecekler satışa sunulacak.

Yarından (24 Ekim Perşembe) itibaren 5 gün süre ile Süleymaniye Camii ve Kültür Merkezi yanındaki sokakta gerçekleşecek etkinlikle hem özlenen tatlara hasret giderilecek.

Gönüllülerin gayretleriyle düzenlenen ve 24 Ekim Perşembe günü saat başlayacak olan fuar, 28 Ekim Pazartesi sona erecek ve her gün saat 11.00 ile 21.00 arasında açık olacak.

Komşu olduğumuz İngiliz ve diğer toplum üyelerinin de Türk misafirperverliğini ve Anadolu lezzetlerini tatmalarına imkan veren etkinlik oldukça rağbet görüyor. Mantı, tantuni, gözleme, börek, lahmacun, diğer kebap çeşitleri ve ev yapımı tatlılar ile Anadolu’nun birbirinden farklı lezzetlerinin satışa sunulacağı lezzet şöleninde adeta yok yok.

Etkinliği organize eden kurum tarafından şu açıklama yapıldı: “Süleymaniye Camimiz tarafından düzenlenen kermesimize davetlisiniz. Oturma yerleri ve aileniz ile oturabileceğiniz yerlerimiz mevcuttur. Bu hayır çadırımızda dönerler, kebap çeşitlerimiz, tantuni, lahmacun, tatlı çeşitleri, künefe, dondurma ve daha fazlası sizi bekliyor. Buradan geçen otobüs numaraları 243,149,242, Overground station Haggerston veya Hoxton. Gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz helal lezzetler sizi bekliyor.”