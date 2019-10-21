BOZCADER’in 11. dayanışma gecesinde Başkan Keskin’den önemli tespit

BOZCADER’in11. Dayanışma Gecesi’nde toplum üyelerine önemli mesajlar veren Dernek Başkanı Nesimi Keskin, “Bizler 30 yıldır Birleşik Krallık’ta yaşayan bireyleriz. İstesek de istemesek de kalıcıyız. Artık buralıyız. Hem toplum olarak bir arada durup dayanışmamızı sürdüreceğiz, iyi ve kötü günde yan yana olacağız. Hem de yaşadığımız bu ülkenin sorunlarına duyarsız kalmayacağız” dedi.

Londra’da yaşayan, Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Bozhüyük ve Camiliyurt köylülerinin kurduğu BOZCADER’in 11. Dayanışma Gecesi, birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu. Geceye katılan yüzlerce konuk, güzel bir atmosferde eğlenme ve sohbet imkanı buldu. Dayanışma gecesinin başarısında, yönetim kurulu üyeleri ile gönüllülerin büyük katkısı oldu.

İNGİLTERE’YE GÖÇÜN 30. YILI

11.Dayanışma Gecesi’nin açılış konuşmasını yapan BOZCADER Başkanı Nesimi Keskin, İngiltere’ye göçün 30. yılında, ‘Artık bizler Birleşik Krallık’ta yaşayan bireyleriz. İstesek de istemesek de kalıcıyız. Artık buralıyız’ mesajını verdi.

BOZCADER’in temel kuruluş felsefesini, “İngiltere’de bulunan toplumumuzu bir arada tutmak ve kültürümüze uygun yaşamımıza katkı sunmak” olarak özetleyen Nesimi Keskin, bunda ısrar etmelerinin en önemli sebebini ise şöyle anlattı: “Geleceğimiz olan gençlerimizin her türlü yoz yaşam alışkanlıklarından uzak kalmalarını sağlayarak onların savrulmalarını engellemek.”

“TÜRKİYE’DE CİDDİ SORUNLAR VAR”

Türkiye’nin içinde bulunduğu politik ortama bağlı olarak yaşadığı ciddi sorunlar olduğuna dikkat çeken Keskin, “Bu sorunlarla ilgili gerekli duyarlılığı ve tavrı göstermekle birlikte, unutmamamız gereken çok önemli bir nokta da, yaşamakta olduğumuz bu ülkedir. Artık bizler Birleşik Krallık’ta yaşayan bireyleriz ve istesek de istemesek de kalıcıyız. Artık buralıyız” dedi.

BOZCADER’lilerin Birleşik Krallık’ta yaşanan gelişmelere duyarsız kalamayacağının da altını çizen Nesimi Keskin, “Bu ülkedeki gelişmeler en başta biz göçmenleri ilgilendiriyor. Eğitimin paralı hale getirilmeye çalışılması, gün geçtikçe budanmaktan adeta kuşa dönen yardımlar, daha da gerileyen sağlık ve güvenlik sistemleri, alım gücünün azalması, ekonominin her geçen gün kötüye gitmesi, işsizlik, parlamento krizi… Tüm bunlara kayıtsız kalamayız. Özetle, hem toplum olarak bir arada olup dayanışmamızı sürdüreceğiz, iyi ve kötü günde yan yana olacağız. Hem de yaşadığımız bu ülkenin sorunlarına duyarlı olacağız. Dolayısıyla bu ikili görevi esas almaya çalışan bir yönetim kurulu olarak, bizden önceki yönetimlerin de yaptığı gibi eğitim, gençlik, kadın ve toplum sorunlarına duyarlı olmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Haringey Belediye Başkanı Sheila Peacock, Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Özaydın ile Haringey Belediyesi eski Başkanı Ali Gül Özbek de BOZCADER’in 11. Dayanışma Gecesi’ne katılarak konuklara dayanışma mesajları verdi.

Nesimi Keskin başkanlığındaki BOZCADER Yönetim Kurulu’nun organize ettiği dayanışma gecesinde salonu dolduranlar, Suna Alan ve Ahmet İhvani’nin gönüllere dokunan türküleriyle memlekete yolculuk yaptılar. Başkan Keskin, dayanışma gecesine katılan tüm konuklara teşekkür etti.

Kürt müzisyen Suna Alan, BOZCADER 11. Dayanışma Gecesi’nde seslendirdiği duygu yüklü türkülerle konukların adeta yüreğini titretti. Suna Alan, geceye katılanlardan büyük alkış aldı.

Çeşitli hediyelerin verildiği çekilişle zenginleştirilen dayanışma gecesinin finalinde BOZCADER’liler hep birlikte halaya durarak dayanışmalarını sergilediler.

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