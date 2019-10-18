Fotoğrafçı Emel Öztürk’ün ilk sergisi gerçekleşti

Yaşamını Londra’da sürdüren fotoğrafçı Emel Öztürk, ilk sergisini Birleşik Krallık’ta gerçekleştirdi.

“Yolcu” adını verdiği sergiyle Avrupa’nın bazı şehirlerinde ve İstanbul’da sokak ve insan portrelerini fotoğraflayan Öztürk, “Bir fotoğraf sanatçısı olarak hayalini kurduğum ilk sergimi hayata geçirmiş olmanın vermiş olduğu heyecanımı sizlerle paylaşmak bana gurur veriyor.” dedi.

5 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen sergiyi ziyaret edenleri, şehir sokakları ve şehir manzaraları eşliğinde insan ve ortam seslerinin kaydıyla hazırlanan video gösterimi ile karşılayan Öztürk, deneyimlerini görsel ve işitsel olarak aktardı.

Saygın bir fotoğraf ve film stüdyosunun desteğiyle ilk sergisini gerçekleştiren Öztürk’ün eserlerine Chillicheeze Studio ev sahipliği yaptı.

Bir günlük sergiyi ziyaret eden katılımcıların pozitif geribildirimler yaptığını söyleyen Öztürk, “Sonra ki projelerim içerisinde, insan portrelerinin olduğu başka bir sergi yapmayı planlıyorum. Ayrıca hali hazırda yönetmenliğini yaptığım kısa bir film ile önümüzde ki sene yapılacak Cannes Film Festivalinde kısa filim dalında yer almak istiyorum.” dedi.