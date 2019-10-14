Britanya’daki başarılı Kıbrıslı Türkler ikinci kez belirlendi

BRİTANYA Kıbrıs Türk Toplumu başarılarını Merkez Londra’da düzenlenen özel bir gece ile iki yıl aradan sonra yeniden kutladı. 12 Ekim Cumartesi akşamı Bloomsbury’de, Royal National Hotel’de gerçekleştirilen törene 300 kişi katıldı. Bu senenin en başarılı Kıbrıslı Türkleri arasında; Kraliçe’den MBE unvanı alan ünlü moda tasarımcısı Hussein Chalayan, Baroness Meral Hussein-Ece OBE, İngiltere’nin en büyük Kıbrıs Türk şirketi JJ Food Service’in CEO’su Mustafa Kiamil, aktör Tamer Hassan, Liverpool Futbol Kulübü’nde ve İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynayan Rhian Brewster ve Enfield Belediye Meclis Lideri Nesil Çalışkan da yer aldı.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından iki senede bir düzenlenen bu etkinlik, sanat, iş dünyası, hayır ve sivil toplum işleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Kıbrıslı Türklerin başarılarını tanıma, tanıtma ve ödüllendirme amacı taşıyor. İkincisi bu sene gerçekleştirilen galaya katılan önemli konuklar arasında; KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC Londra Büyükelçisi Oya Tuncalı, KKTC Londra Başkonsolosu Buket Kop, Londra Belediye Başkan Yardımcısı Joanne McCartney, Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Özaydın, ve belediye meclis üyeleri Ahmet Hasan, Mahmut Aksanoğlu, Güney Doğan, Mustafa Çetinkaya, Margaret Greer, Halil Halebi ve Ahmet Durmuş da vardı. Etkinliğe katılamayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın tebrik ve temenni mesajları da gecede okundu.

Açılış konuşmasında CTCA UK Başkanı Leyla Kemal, ilk kez kendi başkanlığında düzenlenen ödül töreninin öneminden bahsetti ve ikincisini gerçekleştirmekten duydukları gururu dile getirdi. Kemal konuşmasına şöyle devam etti: “İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin buradaki hayata entegre olarak, aynı zamanda kendi kültürlerini de koruyor olmalarından gurur duymaktayız. Farklı dallarda birçok başarıya da imza atmaktadırlar. Bizim amacımız bu başarıları tanımak ve 320.000 kişilik toplumumuzla paylaşmaktır.”

Turkish Bank ve Cyprus Paradise sponsorluğunda düzenlenen galada 18 kategoride toplam 32 ödül verildi. Törenin ilk kısmında bireylerin ve derneklerin toplumsal başarıları tanındı. İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği ve CTCA UK geçmiş başkanlarından Aysın Yılmaz ve Hornsey Atatürk Türk Okulu Başkanı Türker Çakıcı, Hayat Boyu Başarı Ödülü’nü alırken duygu dolu anlar yaşandı. Bu kısımda ayrıca, CTCA UK’in 19 Mayıs’ın 100. yılına özel düzenlemiş olduğu şiir yarışmasını kazananlar da yer aldı.

İkinci kısımda, geçmişte veya günümüzde İngiltere’de Kıbrıs Türk kültürünü, dilini ve Kuzey Kıbrıs’ı tanıtanlar ve kendi alanlarında profesyonel başarılara imza atanlar ödül aldı. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz saygıdeğer eğitimci Kelami Dedezade ve KKTC’nin Londra’daki ikinci büyükelçisi Necati Sayer’e Onur Ödülü verildi. En iyi toplum aktivistleri için açılan halk oylamasının sonucu da burada ilan edildi ve en çok oyu alan Belediye Meclis Üyesi İlkay İsa ve Change Please kurucusu Cemal Ezel’e ödülleri takdim edildi.

Törenin üçüncü kısmında ise İngiltere çapında ve/ya uluslararası düzeydeki üstün başarılarıyla örnek olmuş kişi ve işletmeler yer aldı. Bu sene ilk defa, Kıbrıslı Türk olmayan birisi de Kıbrıs Türk mirasına yaptığı önemli katkılardan dolayı ödüllendirildi. Sir Don McCullin, Kıbrıs Çatışması patlak verdiğinde çektiği fotoğraflarla, özellikle de 1964 yılında Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri’nde yılın fotoğrafı seçilen çalışmasıyla bu ödülün sahibi oldu.

Tüm Kazananlar

Bölüm I

19 Mayıs’ın 100. Yılı Şiir Ödülü: Sonay Yakup Yakupsoy, Ertuğrul Türkbileği

En Katılımcı Başkan 2019: Yusuf Mehmet

En Aktif Kıbrıs Türk Derneği (CTCA Üyesi) 2019: Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu

En Aktif Kıbrıs Türk Derneği (CTCA Üyesi Olmayan) 2019: Kıbrıs İslam Cemiyeti

Yılın Kıbrıslı Türk Yardımseverleri: Argun İmamzade, Cemal Ezel

Hayat Boyu Başarı Ödülü (Kadın) 2019: Aysın Yılmaz

Hayat Boyu Başarı Ödülü (Erkek) 2019: Türker Çakıcı

Bölüm II

Onur Ödülü 2019: Kelami Dedezade, Necati Sayer

En İyi Toplum Aktivisti (Kadın) 2019: Cllr İlkay İsa

En İyi Toplum Aktivisti (Erkek) 2019: Cemal Ezel

Öne Çıkan Festival Gönüllüleri 2019: Tuğrul Yiğitoglu, Işık Vedat, Hass ‘J Junior’ Redif

Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin Ana Sponsoru 2018: Cyprus Paradise

Kıbrıs Türk Kültür Festivali’nin Ana Sponsoru 2019: GİMA

İngiltere’de Kuzey Kıbrıs’ı En İyi Şekilde Tanıtma 2019: Osman Balıkçıoğlu

Kıbrıs Türk Kültürel Mirası 2019: Osman Kelebek ve Kelebekler Grubu

Yılın Kıbrıslı Türk Sanatçıları: MeM Tekari, Tamer Hassan

Yılın Kıbrıslı Türk Sporcusu: Rhian Brewster

Bölüm III

CTCA UK’in Platin Destekçileri 2019: Turkish Bank, Cyprus Paradise

Yılın Kıbrıslı Türk Şirketleri: JJ Food Service, Havva

Kıbrıs Türk Mirasına Önemli Katkı 2019: Sir Don McCullin

Yılın Yükselen Kıbrıslı Türk Yıldızı (Kadın): Cllr Nesil Çalışkan

Yılın Yükselen Kıbrıslı Türk Yıldızı (Erkek): Rhian Brewster

Yılın Kıbrıslı Türk Rol Modeli (Kadın): Baroness Meral Hussein-Ece

Yılın Kıbrıslı Türk Rol Modeli (Erkek): Hussein Chalayan

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