LAPS fotoğraf kulübü üçüncü yıl çalışmalarına başladı

LONDRA’DA yaşayan amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçıları ile fotoğrafçılığa merak duyan insanlar bir araya gelerek kurduğu fotoğraf kulübü üçüncü yıl çalışmalarına başladı.

Londra Alternatif Fotoğraf Topluluğu (London Alternative Photography Society, LAPS) pek çok kültürden ve sektörden bir araya gelen insanlardan oluşuyor. Fotoğrafçılığa merakıyla tanınan iş adamı Emrah Şahbaz öncülüğünde bir araya gelen LAPS üyeleri her haftanın Perşembe akşamında buluşuyor. Türk ve Kürt Toplum Dayanışma Merkezinde (Day-Mer) gerçekleşen toplantılarda fotoğrafçılık hakkındaki teorik bilgilerin öğretilmesinin yanı sıra profesyonel fotoğrafçılar tecrübelerini paylaşıyor. Hiçbir ücret talep edilmeyen kulübün kapısı ise herkese açık.

AMAÇ BİLGİYİ PAYLAŞMAK

Kulübün kurucusu Emrah Şahbaz LAPS’ın amaçları ve şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında gazetemize konuştu. Şahbaz, “Londra’daki çeşitli düzeylerde birbirinden kopuk amatör ve profesyonel fotoğraf meraklılarını bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Geçen iki yılda pek çok farklı fotoğrafçılık tekniklerini deneyimleme, fotoğraf gezileri düzenleme, teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra alanında usta isimlerle söyleşiler yapma fırsatımız oldu ve her iki yılın sonunda sergiler açarak çalışmlarımızı insanlarla paylaştık. Oldukça verimli geçen ilk iki yılın ardından üye sayımız artış göstermeye devam ediyor. Tamamen ücretsiz olan kulübümüzün kapısı herkese açık. LAPS üyesi olmak isteyenler Perşembe akşamları Day-Mer’in Tottenham’daki adresinde bize katılabilir.” şeklinde konuştu.

LAPS üyeleri her perşembe akşamı saat 7.30’da 22 Moorefield Road, London N17 6PY adresinde bir araya geliyor. Siz de fotoğrafa meraklıysanız ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız LAPS’a katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için 07879 653366 numarasından Emrah Şahbaz’a ulaşabilirsiniz.