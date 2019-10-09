KKTC Turizm Bakanı Üstel Londra’ya geldi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC turizminin geliştirilmesine yönelik Londra’da üst düzey temaslarda bulunacak, İngiltere’deki tur operatörleri, iş insanları, basın mensupları ve bazı sivil toplum örgütleriyle görüşecek.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülke turizmine katkıda bulunmak amacıyla 8-12 Ekim tarihleri arasında Londra’da temaslar gerçekleştirecek.

8 Ekim Salı akşamı Londra’ya gelen Bakan Üstel, 9 Ekim Çarşamba günü temaslarına başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’yla görüştükten sonra İngiltere’deki tur operatörleriyle bir araya gelecek olan Üstel, karşılıklı fikir alış verişinde bulunup, turizmcilerin sorunlarını dinleyecek. Bakan Üstel, turizm alanında planladıkları yeni teşvik politikalarını açıklayacak.

Üstel, kısa fakat yoğun geçecek Londra ziyareti sırasında Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanları ile farklı toplantılarda bir araya gelecek.

Bugün, (10 Ekim Perşembe) saat 13.30’da İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanlarına yönelik resepsiyona katılacak olan Ünal, akşamsa İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi yönetimi, bazı iş insanları ve İngiltere’de yayınlanan bazı yayın organlarının yöneticileriyle bir araya gelecek.

Bakan Üstel, yarın akşamsa (11 Ekim Cuma), İngiltere Türk Toplum Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek resepsiyona katılarak, yine toplum temsilcileri ve üyeleriyle buluşacak.

4 gün sürecek ziyaretin ardından Bakan Üstel ve beraberinki heyet, 12 Ekim Cumartesi günü Londra’dan ayrılacak.

TUR OPERATÖRLERİ ŞİKAYETÇİ

İngiltere Bağımsız Kıbrıs Türk Tur Operatörler Birliği Başkanı Refik Niyazi Salp, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, bakanlık tarafından Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren turizm firmalarına yönelik teşvik politikalarını eleştirdi. Geçmişte yapılan ve halen devam eden bazı yanlış politikalar sonucu Britanya’dan Kuzey Kıbrıs’a yönelik turizm faaliyetlerinde ciddi oranda düşüşlerin yaşandığını dile getiren Salp, KKTC Turizm Bakanlığının kendileriyle daha yakın ve istişareli çalışması gerektiğini söyledi. Turizm sektöründe çalışan büyük bütçeli firmaların uygulanan politikalar sonucu zarar ettiğini belirten Salp, Bakan Üstel ve ekibiyle bu sorunların aşılabileceğine inandığını ifade etti.