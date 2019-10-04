İlker Kılıç’I uğurladık

İlker Kılıç (72) Londra’da yapılan cenaze töre sonrasında Lefkoşa’da toprağa verilmek üzere uğurlandık. Kılıç’ı 27 Eylül günü yitirmiştik.

Kılıç bugün (4 Ekim) saat 10’da Kuzey Londra’da Palmers Green Camisi’nde (30 Oakthorpe Rd, N13 5JL) adresindeki yapılan tören sonrasında Kuzey Kıbrıs’a uğurlandı.

Kılıç, cumartesi gün (5 Ekim) de Lefkoşa’da CTP tarafından düzenlenecek bir törenle toprağa verilecek… CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’deki 68 kuşağı öğrenci hareketinin lider isimlerden İlker Kılıç için Parti Genel Merkezi’nde saat 11.00’da tören düzenlenecek; Kılıç öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.

Kılıç’ın cenaze törenine Londra’daki toplum temsilcileri, siyasiler, belediye meclis üyeleri ile sevenlerinden oluşan kalabalık bir katılım oldu.

Törende CTP Londra dayanışma dernegi ,Toplum merkezi, Demokrasi dernegi,bölgenın miletvkili Bambos Charalambous ve ailesi adına coçukları yapılan kısa konuşmalarda Kılıç’ın başka hayatlar için yaşamının son nefesine kardar yaptığı mücadelesi anlatıldı ve yardımsever kişiliği övüldü.