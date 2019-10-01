TWPA’dan kanser hastası Talia Tosun’a destek çağırısı Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesinde doğup büyüyen 24 yaşındaki Talia Tosun için, kısa bir süre önce yakalandığı kanser hastalığı tedavisi için yapılan yardım çağırıları devam ediyor.

Tosun için yapılan yardım çağırılarından biri de İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’nden (TWPA) geldi. Geçen Mayıs ayında Akut Lenfositik Lösemi teşhisi konulan Tosun için tedavi süreci halen devam etmekte. Uygun bir ilik bulma arayışı içerisinde olan doktorları ve destekçileri şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlamadılar.

Geçen günlerde gazetemiz aracılığı ile toplum üyelerine ve yardım severlere sesini duyurmak isteyen Tosun’un ailesi, kızları Talia için uygun kemik iliği bulma arayışlarına devam ediyor. Tosun için başlatılan destek kampanyasına Hornsey’de bulunan İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği’de müdahil oldu. İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği 9 Ekim Çarşamba günü Hornsey’de bulunan adreslerinde düzenleyecekleri etkinlik ile Tosun için tükürük örneği toplayacaklarını duyurdu. Sosyal medya üzerinden örgütlenen dernek, Tosun için tükürük örneği bırakmak isteyenlerin 9 Ekim Çarşamba günü saat 18.00 ile 21.00 saatleri arasında TWPA 4 Willoughby Road Hornsey N8 0HR adresinde bulunmaları çağırısında bulundu.