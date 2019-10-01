KTGBI yeni başkanını seçiyor

KTGBI, 8 Ekim Salı günü Tottenham’da bulunan TCCA’da düzenleyecekleri genel kurul toplantısında, başkan ve yönetim kurulu üyelerini seçeceklerini duyurdu. KTGBI’ye başkan adayı olmak isteyen adayların 4 Ekim Cuma gününe kadar başvuru yapmaları gerektiği belirtilen duyuruda, 8 Ekim Salı günü yapılacak olan seçim ile birliğe yeni başkan seçilecek.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, son dönmede yaptığı faaliyetlere aktif bir şekilde devam ederek yeni dönemde seçecekleri başkan ve yönetim kurulu ile birlikte çalışmalarına devam edecek. Düzenlenecek olan genel kurul toplantısı 628-630 Green Lanes Tottenham, London N8 0SD adresinde bulunan TCCA’da saat 19.30’da gerçekleşecek.