Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi’nde Aşure Lokması dağıtıldı Kuzey Londra’da bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi tarafından geçen hafta sonu Pazar günü Aşure hayrı yapıldı.

Her sene 21 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında Kerbela’da hayatlarını kaybedenlerin anısına düzenlenen Aşure Lokması dağıtımına müdahil olan Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi 29 Eylül Pazar günü Edmonton’da bulunan merkezde, düzenledikleri etkinlik ile yüzlerce kişiye Aşure dağıttı.

Pazar günü öğlen saatlerinde başlayan etkinliğin hazırlıkları önceki geceden tamamlanarak ikrama hazır hale getirildi.

Sabah saatlerinden itibaren derneğe gelemeye başlayan insanlara saat öğlen 12.00’den akşam 19.00’a kadar aşure ikram edildi. Yoğun bir katılımın gösterildiği Aşure etkinliği akşam saatlerinde sonra erdi.