İlker Kılıç, Londra’da son yolculuğuna uğurlanacak

Uzun yıllar Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler ve toplumumuzun tüm kesimlerı tarafından sevilen sayılan, ilerici yurtsever hareketin liderlerinden, CTP Londra dayanışma derneği eski başkanı İlker Kılıç Palmers Green Camisi’nde yapılacak törenden sonar son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir süredir tedavi gördügü amansız hastalıktan kurtulamayarak 27 Eylül tarihinde hayata veda etti.

İlker Kılıç 4 Ekim Cuma günü sabah saat 10’da Londra’dak Palmers Green Camisinde (30 Oakthorpe Rd, Palmers Green, London N13 5JL) yapılacak anma töreninden sonra Kıbrıs’a gönderilip Cumartesi günü Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecektir.

Tüm halkımıza duyrulur.