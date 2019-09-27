Etek altı fotoğraf çeken bakanlık çalışanı yargı önünde: Bu suçtan yargılanan ilk kişi

İngiltere’de Dış Ticaret Bakanlığı için çalışan bir avukat, Londra metrosunda bir kadının eteğinin altından fotoğraf çektiği için yargı önünde. Bu suçtan ilk yargılanan şüpheli olan Daren Timson-Hunt 2 yıla varan hapis cezasına çarptırılabilir.

İngiltere’de geçen şubat ayında yürürlüğe giren yasaya göre, “izinsiz olarak etek altı görüntüsü çekmek” suç kapsamına alınmıştı.

Timson-Hunt’ı metronun merdivenlerinde bir kadının eteğinin altından telefonuyla fotoğraf çektiğini gören bir yolcu, olaya müdahale etmiş, polise haber vermişti.

Karar duruşmasına kadar, 54 yaşındaki şüpheli Timson-Hunt’ın metroya binmesi ve kamusal alanda akıllı telefon kullanması yasak. Bakanlık için çalışan avukat olayın basına yansımasıyla geçtiğimiz ağustos ayında görevinden istifa etmişti.

Polis: Ayda 3-4 kez böyle şikayetler geliyor

Bir İngiliz ulaştırma polisi, bu tür suçlarla ilgili biriminin ayda ortalama iki ila üç şikayet aldığını, mağdurların şikayette bulunmasını teşvik ettiklerini açıkladı.

Polis, bu davanın ilk olmasıyla, toplu taşımalarda cinsel suçlarla mücadele edildiğinin mesajını verilmesini umuyoruz dedi.

İmzalı kampanya ile yasa geldi

Yeni yasa, Gina Martin adlı bir İngiliz’in başlattığı kampanya sonucu gündeme geldi.

Hyde Park’ta gittiği müzik festivalinde, eteğinin altı fotoğraflanan Martin, bu şekilde fotoğraf çekmenin (upskirting) cinsel saldırı suçu olarak tanımlaması için internet üzerinden kampanya başlattı ve genç kadın 53 bin imza topladı. Bunun üzerine polis, içinde suç unsuru bulunmadığı için kapatmış olduğu dosyayı yeniden açtı.

Daha sonra Şubat 2019’da, İngiltere ve Galler’de yürürlüğe giren yasayla, “izinsiz olarak genital bölgeyi görüntüleme amaçlı” her tür kamera kaydı suç kapsamına girdi.