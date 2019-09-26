Süleymaniye Camisinde kermes düzenledi

1 hour önce
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Doğu Londra’da Süleymaniye Cami’nin bulunduğu Haggerston bölgesinde 19 Eylül Perşembe günü kermes düzenlendi. Düzenlenen kermes 23 Eylül Pazartesi gününe kadar devam etti. Anadolu mutfağının lezzetlerinin bir arada olduğu kermese yoğun bir ilgi gösteren insanlar geç saatlere kadar standlara kurulan yiyeceklerden tattılar.

Süleymaniye Cami’de kılınan öğle namazının ardından yoğun bir katılımla gerçekleşen kermesi onlar kişi ziyaret etti. Belirli aralıklarla Londra’da düzenlenen kermeste kebap çeşitleri, Türk tatlıları, çay ve kahve satışı yapıldı.

Kermese satışlarından toplanan para, Süleymaniye Cami tarafından yatılı olarak bakılan çocuklar için harcanacak. Her yıl belirli aralıklarla düzenlenen kermeslerin ortak amacı, toplanan bağışların hayır işlerine harcanması.

Özellikle Müslümanların ve kermese katkı koymak isteyen onlarca kişinin katıldığı kermeste birlik ve beraberlik içerisinde keyifli sohbetlere sahne oldu.

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