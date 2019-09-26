CTCA Gala ve Ödül Töreni’nde eğlence dorukta

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK), 12 Ekim Cumartesi akşamı düzenleyeceği ikinci Gala ve Ödül Töreni’nin eğlence programını bugün açıkladı. Sosyal medya fenomeni Eray Galip’in sunacağı etkinlikte, ünlü şarkıcı Osman Kelebek, Emrah Tak ve grubu, ve Elvis Presley’yi canlandıran bir sanatçı da performans gösterecek.

Merkez Londra’da, Bloomsbury’deki Royal National Hotel’de düzenlenecek olan black tie etkinliğin esas amacı; sanat, iş dünyası, aktivizm, spor, hayır ve sivil toplum işleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Britanyalı Kıbrıslı Türklerin başarılarını tanımak, tanıtmak ve ödüllendirmektir.

CTCA, online komedyen Eray Galip’in sunumuyla gençleri Gala’ya çekmeyi hedefliyor. Sahnede Galip’e, şarkıcı ve enstrüman sanatçısı Emrah Tak ile klarnetçi Tansel, popüler Türk şarkılarından oluşan geniş bir repertuvar ile eşlik edecek. Gecede Elvis Presley gösterisi ile efsanevi Türk düğün grubu Kelebekler’in kurucusu ve ana solisti Osman Kelebek’ten ve Yasemin Nafi’den performanslar da olacak.

Osman Kelebek Eray Galip Emrah Tak

Gecenin biletleri £65 ve Eventbrite‘dan ve Londra’nın farklı noktalarında CTCA üyelerinden temin edilebilir. Bilete ödül törenine giriş, üç çeşit yemek, şarap ve alkolsüz içecekler dahil. Bilet satışları 30 Eylül Pazartesi günü saat 12:00’de sonra erecek.

Biletler ve daha fazla bilgi için ctcauk.com veya facebook.com/ctcauk adresini ziyaret edebilir, info@ctcauk.com adresine email atabilir ve 07496 267 033 / 07949 785 037 numaralarını arayabilirsiniz.