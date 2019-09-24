Yunus Emre Enstitüsünden Londra Tasarım Fuarına sponsorluk

BU yıl 17.si düzenlenen Londra Tasarım Festivali kapsamındaki ‘Adorno: Crossovers’ sergisinde Türkiye’den 8 sanatçının katılımıyla Türkiye bölümü de yer aldı.

Küratörlüğünü Gökhan Karakuş’un üstlendiği “The Hidden Hand: Crafted Turkish Design” adlı Türkiye koleksiyonunda Aslı Şarman, Buket Hoşcan Bazman, Dila Gökalp, Elif Gönensay, Feyza Köksal Kemahlıoğlu, Nilufer Kozıkoğlu, Seray Asker ve Sema Topaloğlu’nun eserlerine yer verildi.

Türk el sanatının kültürel ve ekonomik bağlamdaki rolünü yeniden konumlandırmayı ve el sanatlarımızı çağdaş tasarımlarla birleştirerek görünür kılmayı amaçlayan sergi Londra Yunus Emre Enstitüsü, T.C. Londra Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları ve Kopenhag merkezli Adorno Tasarım firması işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

11 ülkenin katıldığı ‘Adorno: Crossovers’ serginin açılışına T.C. Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Londra Yunus Emre Müdürü Dr Mehmet Karakuş, Küratör Gökhan Karakuş, Tasarımcı Nilüfer Kozıkoğlu, Dila Gökalp, Sema Topaloğlu, Seramik Sanatçısı Seray Asker ve Adorno Tasarım’ın kurucu ortaklarından Martin Clausen katıldı.