Anadolu’nun Tadı’na Cambridge’de varılacak

TÜRKİYE’DEN en iyi bağımsız filmlerden bir seçki sunan ‘Anadolu’nun Tadı – Türkiye’den Filmler’ etkinliği 27-29 Eylül 2019’da Cambridge’de ikinci kez düzenlenecek.

İkinci yılına giren ve büyüyen ‘Anadolu’nun Tadı’, Türkiye’nin yeni nesil yeteneklerinin yaratıcı enerjisini yansıtıyor. Festival önemli bir platform sağlamakla yetinmeyip, temsil edilmeyen sesleri duyurarak bağımsız sinemanın gücünü kutluyor. Balık Arts vakfı tarafından düzenlenen festival genç nesillerin yaptığı veya ana rollerde gençlerin yer aldığı filmlere ‘Genç Kan’ adlı bölümde öncelik veriyor.

Gösterimler 28 Eylül Cumartesi günü Cambridge Junction’da ve 29 Eylül Pazar günü St John’s College’in Old Divinity School salonunda gerçekleşecek. Festivalde altı kısa ve altı uzun metraj olmak üzere toplam on iki film gösterilecek. Her bir kısa film, bir uzun metraj filmle birleştirilerek seyircilere çeşitli görsel biçim ve stiller sunmak isteniyor.

Anadolu’nun Tadı’nın kurucusu olan Balık Arts vakfı 1999 yılında özellikle gençlerle sanat ve film aracılığıyla çalışmak üzere ve ‘Film Aracılığıyla Sosyal Değişim’ sloganıyla kuruldu. Balık uluslar ötesi gençlik değişimleri, eğitim programları ve düşünmeye sevk eden festivaller organize etmektedir. Festival, yeni sinemacılara gösterim fırsatları sağlamaya ve gençlerin karşılaştığı sorunları yansıtmaya odaklanırken Anadolu’nun çeşitli renklerini de yansıtan bir etkinlik olmaya devam etmektedir.

Kültür elçileri Tuğba Tırpan, Ahmet Baydar, Rahima Abduvalieva ve Eylem Atakav’a, ayrıca Hami’lerimiz Selda Alkor, Cengiz Bozkurt, Çiğdem Aslan, Kadir İnanır, Bhasker Patel ve Baroness Smith’e teşekkür eden Balık Arts Direktörü Yeşim Güzelpınar festival hakkında şunları söyledi:

“Festivalimizi öz kaynaklarımız ve yaratıcılığımızla düzenliyoruz; misyonumuz Türkiye’deki yeni nesil yetenekler için platform oluşturmak. Bu yıl festivalimizde yeni ve eski izleyicilerimizle bir araya gelecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum.”

Anadolu’nun Tadı Türkçe Bağımsız Film Festivali hakkında www.balikarts.org.uk internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alabilir, son gelişmeleri ve duyuları festivalin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.