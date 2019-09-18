Genç toplum üyemiz Talia Tosun’un yardımımıza ihtiyacı var

Kan kanseri olan 24 yaşındaki Talia Tosun’un yardımımıza ihtiyacı var.

Yavrusu için yardım çağrısını gazetemiz aracılığı ile toplumumuza ulaştırmak isteyen anne Sadiye Tosun, yapılan araştırmalar sonucu doktorların Mayıs ayında genç kıza bir tür kan kanseri olan Akut Lenfositik Lösemi teşhisi koyduklarını söyledi.

Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesinde doğup büyüyen 24 yaşındaki Talia Tosun, azimli ve başarılı bir genç. Kızının uzun yıllardır çalışan ve biriktirdiği parayla bu yılın Şubat ayında kendi apartman dairesini satın alarak taşındığını söyleyen anne Tosun, Talia’nın herkes tarafından çok sevilen ve değer verilen, iyi bir evlat, iyi bir kız kardeş, iyi bir arkadaş ve iyi bir meslektaş olduğunu dile getirdi. Talia’nın herkesle empati kurmaya çalıştığını, cinsiyet, ırk, sınıf, cinsellik, yaş veya din ne olursa olsun herkes için eşitlik konusunda oldukça ısrarlı olduğunu dile getiren anne, kızına bir nefes olmak istiyor.

Talia Tosun’a 7 Mayıs’ta doktorlar tarafından Akut Lenfositik Lösemi yani kan kanseri teşhisi kondu ve o günden beri kendisinin ve ailesinin hayatı adeta altüst oldu. Tedavi süreci devam eden genç kız, Ağustos ayının sonunda, kemoterapinin etkisiz kalması nedeniyle kemik iliği nakline yani kök hücre tedavisine ihtiyaç duyuyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda kız kardeşi de olmak üzere Anthony Nolan adlı kemik iliği bağışı yapan kuruma kayıtlı insanların hiçbirinde uyumlu ilik bulunamadı. Kıbrıs kökenli Taila’nın mümkün olan kemik iliği eşleşmesinin aynı etnik kökene sahip insanlarda bulunması büyük bir ihtimal.

BAĞIŞÇILARA İHTİYAÇ VAR

Türkiye ve Kıbrıs’tan göç ederek İngiltere’de yaşamaya başlayan toplum üyelerimizin yapacağı ilik bağışıyla Taila’ya uygun kemik iliğini bulmak oldukça yüksek bir ihtimal. Yapılacak bağışların Taila ile eşleşmese dahi ihtiyaç duyulun başka hastaya umut olması ve onun hayatını kurtarması söz konusu.

Kemik iliği bağışı yapmak oldukça basit. 16-30 yaşındaki sağlıklı her bireyin yapabileceği bağışla, Talia’ya uyması en büyük ihtimali olan etnik kökenler ise İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Türk veya Orta Doğu’dan gelen insanlar olarak açıklandı.

Bu kriterlere uyanların yapması gerek tek şey Anthony Nolan adlı kuruma kayıt ve kurum tarafından gönderilen test kitini uygulayıp geri göndermek. Test kiti içinde gelen ucu pamuklu çubukları her iki iç yanağınıza sürdükten sonra beraberinde gönderilen poşete koyup geri gönderdiğinizde yapılan testler sonucu kemik iliğinizin hasta ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek. Eşleşmeniz halinde sizinle iletişime geçilerek bir sonraki süreç anlatılacak ve belki de bir insana hayat verecek olan kemik iliği bağışınız gerçekleşecek.

Bu basit uygulama ile Talia ve diğer kan kanseri hastalarına umut olabilir, onların hayatını kurtarabilirsiniz.

Kök hücresi veya kemik iliği bağışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.anthonynolan.org/donor-application/everything-you-need-to-know internet adresini ziyaret edebilirsiniz.