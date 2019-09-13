Türk paralimpik yüzücü Londra’da madalya kazandı

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda kadınlar 50 metre kelebekte yarışan milli sporcu Sevilay Öztürk, bronz madalya kazandı.

Londra’da düzenlenen şampiyonada, kadınlar 50 metre kelebek finalinde yarışan Öztürk Türk bayrağını göndere çektirdi.

Milli sporcu Sevilay Öztürk, 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti. Yarışta İtalyan Arianna Talamona 45.62’lik zamanıyla altın, Brezilyalı Joana Maria Da Silva Neves Euzebio 47.21’lik süresiyle gümüş madalyaya ulaştı. Müsabakada diğer milli sporcu Sümeyye Boyacı ise 47.85’lik derecesiyle 6. sırayı aldı.

Öte yandan erkekler 50 metre kelebek finalinde yarışan Beytullah Eroğlu ise müsabakayı 7. sırada bitirdi.