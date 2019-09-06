Dementia hastası 81 yasındaki Gülçin nine Chingford’da kayboldu

Metropoliten polis servisinden yapılan açıklamaya göre 81 yasındaki Gülçin İsmail’den haber alınamıyor.

Dementia olarak bilinen bunama hastalığından mustarip yaşlı kadının 30 Ağustos Cuma sabahı bakıcısını evde bırakıp dışarı çıktığı fakat geri dönmediği açıklandı.

Hastalığı ve yaşı göz önünde bulundurulduğunda yalnız başına savunmasız kalan İsmail’i arayan polis ekipleri, onun sağlık durumundan endişeli.

Waltham Forest’in Chingford bölgesinde ikamet eden İsmail, en son yine aynı bölgede görüldüğü belirtiliyor.

Gülçin İsmail’ gören veya onun hakkında bilgi sahibi olanların 999 numaralı telefonu arayarak polise haber vermesi istendi.