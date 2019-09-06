Barış Küçük cinayetinde katil zanlısı hakim karşısına çıktı

Haber: Egemen Arkut

Londra’da yaşayan toplum üyelerimizden Barış Küçük’ü öldürme suçundan yargılanan katil zanlısı ilk kez hakim karşına çıktı.

Old Baley Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlayan davayı onlarca toplum üyemiz yakından takip etti.

3 Haziran gecesi Haringey’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Küçük’ün katil zanlısı olarak yargılanan Cezayir asıllı Adam Tarik’ın yargılanmasına başlandı. Old Baley Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya zanlı video konferans yöntemiyle tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Saat 10.30 başlayan dava öncesinden mahkeme önünde toplanan toplum üyeleri ve Barış Küçük’ün aile bireyleri duruşmada hazır bulundu. Sınırlı sayıda kişinin davayı izlemesine izin verilen mahkemede duruşmayı aile bireylerinin haricinde 32 kişi daha izledi.

ZANLI AVUKATINI KABUL ETMEDİ

Mütercim tercüman yardımıyla iletişimin sağlanan davada zanlı Tarik’ın, kendisine tahsis edilen avukatla konuşmayı ret ettiği için sanık savunması yapılamadı ve hakim zanlıya mevcut avukatla video konferans üzerinden görüşmesi için tekrar şans verdi. Yarım saat ara verilen duruşmaya tekrar başlandığında zanlının mevcut avukatla konuşmayı tekrar reddettiği belirtilerek, hakkındaki suç iddiaları okundu.

Maktul Barış Küçük’ü gasp etmek, ölümüne sebep olmak ve kesici ya da yaralayıcı bıçak bulundurmak olmak üzere üç suçtan yargılandığı belirtilen zanlı Tarik, suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi. Hakim, zanlının yönetilen suçları kabul etmemesi üzerine davalı ve davacı avukatlarını tekrar dinledi. Tarik’ı savunan avukat zanlının istememesine rağmen davaya dahil olmayı ve savunmaya devam etmek istediklerini söylerken, davacı avukatı zanlı Tarik’ın geçen yıl Aralık ayında başka bir soyguna adının karıştığını belirterek zabıtlara geçmesini talep etti.

MAHKEME 11 EKİME ERTELENDİ

Yapılan mütalaanın ardından zanlı Adam Tarik’in yöneltilen suçları kabul etmesi halinde %25 ceza indirimi alabileceğini fakat reddetmesi sebebiyle bu şansı kaybettiği açıklanırken, bir sonraki duruşmada suçunu kabul etmesi halinde %10 ceza indirimi kazanabileceği belirtildi. Davayı yöneten hakim, her iki tarafın avukatlarıyla vardığı anlaşma sonucunda 11 Ekim Cuma günü ara duruşma ve 2 Aralıkta esas duruşma yapılmasına, bu sürece zanlının tutukluluğuna karar verdi. Hakim ayrıca, bir sonraki duruşmada zanlının avukatı ile görüşmeyi reddetse bile ellerindeki delillerle davayı göreceklerini ve mahkeme jürisini bilgilendireceklerini dile getirdi.

Yaklaşık 2 saat süren ilk duruşmanın ardından Barış Küçük’ün kız kardeşi Hatice Küçük, mahkeme binası önünde bir açıklama yaptı. Kardeşinin kimseye zararı olmayan, toplum tarafından sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu dile getiren Hatice Küçük, katil zanlısının avukat değişikliği talebiyle mahkeme heyetini oyalamaya çalıştığını, fakat bunun yasal hakkı olmasına rağmen ilerleyen süreçte aleyhine işlenebileceğini ifade etti. Davanın sonucunun Barış’ı getirmeyeceğini fakat adaletin yerini bulmasıyla içlerindeki acıyı bir nebze de olsa dindireceğini söyleyen Hatice Küçük, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Duruşma öncesi canlı yayınımız





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