Gençler arasında birlik ve dayanışma

KIBRIS Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı ve yönetim üyeleri, Demokrat Parti Gençlik Örgütü Temsilcisi Erden Pekri ve Ulusal Birlik Partisi Girne Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ ile bir araya geldi.

Görüşmede sosyal projeler ve kültürel faaliyetler ile ilişkin fikir alışverişi gerçekleşti.

Diasporada ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan gençler arasında birlik ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

DP GENÇLİK ÖRGÜTÜNE ZİYARET

DP Gençlik Örgütü temsilcisi Erden Pekri’nin daveti üzerine, KTGBİ Genel Başkanı Nafiya Horozoğlu DP Gençlik Örgütünü ziyaret etti.

Ziyarette İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerin sorunlarını ve Kıbrıs’ta yaşayan gençlerin sorunlarını konuşan ikili, Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları ülkelerde kültürlerine, örf ve adetlerine sahip çıkması gerektiklerini kaydetti.