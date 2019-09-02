İşçi Partisi lideri Corbyn’dan ‘erken genel seçim’ çağrısı: “Bu çoğunluğun azınlığa karşı savaşı”

Corbyn, Johnson'ın "Sahtekar popülist bir entrikacı" olduğunu ifade etti

5 hours önce
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İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn.

Britanya’da ana muhalefet konumunda bulunan İşçi Partisi’nin Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu Brexit tarihi olan 31 Ekim’den iki hafta önceye kadar tatil etme kararını “demokrasiye bir saldırı” olarak nitelendirdi

Britanya’da parlamentonun yaz tatilinden dönmesine bir gün kala açıklamalarda bulunan Corbyn, Johnson’ın “Sahtekar popülist bir entrikacı” olduğunu ve “hoşuna gitmeyen yasalara uymadığını” söyledi.

The Guardian’ın aktardığına göre Corbyn, anlaşmasız Brexit’i engellemekten bahsederken, “Bu çoğunluğun azınlığa karşı savaşı” dedi ve erken genel seçim çağrısında bulundu.

Corbyn yapılacak bir erken genel seçimde İşçi Partisi’nin ikinci bir Brexit referandumu yapacağını da açıkladı.

Parlamento yarın açılınca muhalefet ve Muhafazakar Parti’deki ‘isyancılar’ anlaşmasız Brexit’i önleyecek bir yasa tasarısı geçirmeye çalışacak. Corbyn, “Bu bizim son şansımız olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

 

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