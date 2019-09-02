İşçi Partisi lideri Corbyn’dan ‘erken genel seçim’ çağrısı: “Bu çoğunluğun azınlığa karşı savaşı” Corbyn, Johnson'ın "Sahtekar popülist bir entrikacı" olduğunu ifade etti

Britanya’da ana muhalefet konumunda bulunan İşçi Partisi’nin Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Başbakan Boris Johnson’ın parlamentoyu Brexit tarihi olan 31 Ekim’den iki hafta önceye kadar tatil etme kararını “demokrasiye bir saldırı” olarak nitelendirdi