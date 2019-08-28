Köpeği sayesinde kanser olduğunu öğrendi

İNGİLTERE’DE iki kadın, onlara kanser teşhisinin konulmasına yardımcı olan köpeklerini anlattı.

Daily Mirror’un aktardığına göre, Londra sakini Emma Smith, oğulları için Staffordshire Bull Terrier cinsi yavru köpeği aldı. Adını da Charlie koydu. Smith ailesiyle birkaç ay yaşadıktan sonra köpek aniden garip davranmaya, zıplayarak kadının sağ göğsünü koklamaya başladı.

Emma Smith başlarda üzerindeki giysinin yemek koktuğunu ama Charlie devam eden zamanda birkaç ay boyunca sahibini koklamaya devam etti. Kadın, köpeğin ona bir şeyler anlatmaya çalıştığından şüphelenmeye başladı. Elle sağ göğsünü yoklayan Smith, bir kitle tespit etti. Köpeği sayesinde doktorlara başvuran İngiliz kadın, gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi.

Tedavi başarılı oldu ve doktorların söylediğine göre, eğer Smith zamanında gelmeseydi her şey çok daha kötü olabilirdi.

Dr. Claire Guest de Daisy adlı Labrador cinsi köpeğinden bahsetti. Köpek, özel bir yardım programı sırasında 550’den fazla kanser vakasını tespit etti.

Guest bir gün köpeğinin garip davrandığını ve bacağını sürekli göğsüne koyduğunu fark etti. Bir şeylerden şüphelenmeye başlayan kadın hastaneye gitti ve erken aşamada göğüs kanseri olduğunu öğrendi.

Tedavisi başarılı olan kadın, bir yardım projesini başlatma kararı aldı. Guest, köpeğinin başka kadınlarda en az 550 kanser vakasının ortaya çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı.