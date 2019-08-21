Londra Bisiklet Kulübü dere tepe demeden pedallıyor

Londra’da yaşayan toplum üyelerimiz tarafından Mayıs ayında kurulan Londra Bisiklet Kulübü, gün geçtikçe büyümeye ve toplumun bir parçası olmaya başladı.

Londra Bisiklet Kulübü üyeleri, hemen her hafta farklı rotalar çizip hem yeni yerler keşfediyor hem de spor yapmış oluyor. Bir grup bisiklet severin bir araya gelip kurduğu topluluğa katılmak ise ücretsiz. Bisikleti olan ve bisiklet sürmeyi seven herkese kapısı açık olan topluluk, yeni yol arkadaşları ile tanışmak için sabırsızlanıyor.

Birlikte keyifli sürüşler yaparak, geziler organize eden grup, kısa zamanla çok sayıda insanın ilgisini çekmeyi başardı.

Düzenli yapılan sürüşlerin dışında bisiklet kullanmasını hiç bilmeyenler için de eğitim çalışmaları başlatan grup, Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplum içerisinde bisiklet kültürünün gelişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Londra Bisiklet Kulübü, bisiklet kullanımını sevdirmeyi, doğaya ve çevreye dost olan bu ulaşım aracını, yaygınlaştırarak insanlarımızın daha çok kullanmasını teşvik etmek istiyor.

Bu amaçla Kuzey Londra’daki sivil toplum örgütleri ve belediyeler ile de ortak proje yürüterek Türkçe konuşan toplum içinde de bisiklet kullanımına ilgiyi arttırmayı hedefliyor.

NEDEN BİSİKLET KULLANMALIYIZ?