Londra’da Kurban Bayramı coşkusu yaşanıyor

MÜSLÜMANLAR için büyük bir önem taşıyan Kurban Bayram 11 Ağustos Pazar günü başladı. Bayram günü camileri dolduran Londralılar birbirleri ile bayramlaştı. Müslümanların ibadetleri gereği kurban kesip, bayramlaştığı Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Yardımlaşma, paylaşma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşandığı bayramlardan biri olan Kurban Bayramı, Londra’da kılınacak Bayram Namazlarının ardından kutlanmaya başlandı.

AZİZİYE’DE BAYRAM COŞKUSU

Türkçe konuşan toplum yoğun yaşadığı Stoke Newington bölgesinde bulunan Aziziye Camisi bu bayramda da doldu taştı. Tatil dönemine denk gelmesine rağmen yüzlerce Müslümanın katıldığı bayram namazının ardından, bayramlaşıldı. Okunan hutbelerde bayramın önemi, dostluk ve huzur içinde yaşama, aile bağlarının güçlendirilmesi gibi konular anlatıldı.

SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM HEYECANI

Londra’nın ilk minareli camisi olan Süleymaniye Cami’nde kılınan Kurban Bayramı namazında cami imamı tarafından okunan hutbede Süleymaniye Vakfının yapmış olduğu hizmetler ile alakalı cemaat bilgilendirildi. Ayrıca hutbede Kurban Bayramının önemini ve yapılması gerekenler hakkında da çeşitli bilgiler verildi. Bayram namazının ardından Camiye gelen cemaat uzun kuyruklar oluşturarak birbirleri ile bayramlaştı.

KURBAN BAYRAMI’NIN ÖNEMİ

Müslümanlar tarafından hicri takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine ‘Eyyam-ı nahr’ (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam aleminin her yıl Mekke’de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dini bayram olmasının yanı sıra resmi tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, akil, baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

KURBAN’DA KESİLEBİLECEK HAYVANLAR

Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da, deve 5; sığır ve manda 2; koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teşkil etmez.

