Barış Küçük cinayetinde yeni gelişme

UĞRADIĞI bıçaklı saldırı sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Barış Küçük’ün devam eden cinayet soruşturmasında Metropoliten Polis servisi yeni bir fotoğraf yayınladı.

CCTV kamerasından alınan görüntüde cinayetten dakikalar önce olay yerinden geçen bir erkeği aradığını duyuran polis, söz konusu kişinin soruşturma kapsamında şahitliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kameradan elde edilen fotoğrafın görüntü kalitesinin çok iyi olmadığını fakat yine de işe yarayabileceğini düşündüklerini belirten Dedektif Neil John, Woodberry Down Estates yakınlarında Seven Sisters Road üzerinde yürüyen söz konusu şahsın bir bisikletli ile karşılaşıp kısa bir konuşma gerçekleştiğini düşünüyor.

Görüntüde yer alan kişi veya onu tanıyanların 0208 358 0100 veya 101 numaralı telefonları arayarak polisle iletişime geçmesi istendi.

BİR KİŞİ TUTUKLU

Cinayetin ardından biri 17 diğeri 24 yaşında iki kişinin tutuklandığını açıklayan polis, 17 yaşındaki şüphelinin suçsuz olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldığını, 24 yaşındaki şüphelinin ise Barış Küçük’ü öldürme suçundan 3 Eylül tarihinde Old Baley Mahkemesinde hakim karşısına çıkacağını belirtti.