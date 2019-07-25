Serkan Hussein tıp fakültesinden derece ile mezun oldu

SERKAN Hussein , King’s College London Üniversitesinin Tıp Fakültesinden 5 Temmuzda derece ile mezun oldu.

Eğitim yolculuğu ve başarıları hakkında Londra Gazete’ye konuşan, Dr. Hussein , “ Pek çok insanlar, tıp okuyan kişilerin çocukluktan gelen bir istek olduğunu ya da aile bireylerinin baskısı ile okunduğunu düşünüyor ama bu böyle değil.”

Enfield doğumlu 24 yaşındaki Hussein , Kingsmead ortaokulunda okudu, öğretmenlerinin rehberliği ve ailesinin desteği ile kariyerine doktor olarak hazırlandı.

“Okulda bu gibi kariyer seçenekleri hakkında pek bilgili değildik, ayrıca bildiğimiz bir şey de değildi bu, hatta 9. – 10. Sınıfa gelinceye kadar bile kariyer seçiminden habersizdik.” diyen Hüseyin, tıbbı açık bir kariyer yolu olarak öneriyor.

2013 yılında Kingsmead okulundaki A Level sınavlarını bitirdikten sonra tıp okumayı tercih eden Hüseyin, 6 yıllık üniversite eğitiminin zor olduğunu fakat seçiminden dolayı pişmanlık yaşamadığını ifade etti.

İlk üç yılın ağırlıklı olarak teorik eğitimden oluştuğunu, son üç yılınsa daha çok pratik eğitimle geçtiğini belirten Hüseyin, “Hastaları kontrol etmeye başladığımda çok heyecanlanmış ve tıp okuma kararımda ne kadar doğru bir tercih yaptığımı hissetmiştim; bu benim için büyük bir adımdı.” diyor.

Serkan Hussein gibi Londra’da doğup büyüyen annesi Ruveyde ve babası Tanju evlatlarının eğitiminde ve kariyerinde ona en büyük desteği veren isimler oldu. Hüseyin’in mezuniyeti ise tüm aileyi bir ayara getiren büyük bir kutlamaya dönüştü.

Gelecek ve kariyer planı yapan gençlere tavsiyede bulunmayı ihmal etmeyen Serkan Hussein, “Girişken olun çünkü hiçbir şey ayağınıza gelmeyecek. Öğretmenlerinizle ve çevrenizdeki insanlar konuşun ve fikir alışverişinde bulunun ve seçeneklerinizi iyi değerlendirin. Ayrıca henüz karar vermemiş ya da ne yapacağınızı bile bilmiyorsanız, rahat olun, acele etmeyin.” dedi.