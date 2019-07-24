Dursaliye Şahan Avrupadaki yarışmada 1. oldu

Hollanda’da aylık yayımlanan Platform ve Kadın dergilerinin birlikte organize ettiği Avrupa 2. Öykü Yarışması sonuçlandı.

On yıl önce şiir ödülleri olarak başlayan yarışma, son iki yıldır Avrupa genelinde ve öykü dalında düzenlenmeye başlandı.

Avrupa’nın birçok ülkesinden ilginin yoğun olduğu yarışmanın birincisi İngiltere’den katılan Asiye adlı öyküsüyle Dursaliye Şahan oldu. Yazar Şahan edebiyat alanındaki başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Yarışmada Abdullah bin Mükerrer’in Hikayesi adlı öykü ile Bülent Başaran ikinci olurken, Tahtadan Dünyalar Ateş Aldı Sobadan adlı öyküsüyle Serra Gök üçüncü, İntikam Bazen Bir Aperatiftir adlı öyküsüyle Kerime Sak dördüncü oldu.