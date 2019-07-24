Müjdat Altuntaş 14 yaşındaki çocuğa tecavüzden tutuklandı

14 yaşındaki bir kız çocuğuna saldıran ve tecavüz eden Müjdat Altuntaş tutuklandı.

Olay 17 Temmuz Çarşamba günü saat 19.45 sıralarında Rugby şehrindeki Overslade Lane üzerinde gerçekleşti. Coventry şehrindeki Edmund Road üzerinde ikamet eden 28 yaşındaki Müjdat Altuntaş, 19 Temmuz Cuma akşamı Bedfordshire şehrinde polis tarafından gözaltına alındı.

Altuntaş, 21 Temmuz Pazar günü, bir çocuğa tecavüz etmek ve ona saldırmak suçlarından tutuklandı. 22 Temmuz Pazartesi günü Warwick Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Altuntaş, 22 Ağustosta Warwick Kraliyet Mahkemesine yargılanacak.

Olaya ilişkin açıklama yapan Müfettiş Dedektif Cindy Stephenson, “Soruşturmada bize yardım eden herkese teşekkür ederim. Tecavüz saldırısının gerçekleştiği sırada olay yerinden geçip giden bir erkeği hala aramaya devam ediyoruz.”

Polis olay hakkında bilgisi olanların 435 kodu ile 101 numaralı telefonu ya da kimliklerini gizli tutarak 0800 555 111 telefon numaralı Crimestopers hattını aramalarını talep etti.