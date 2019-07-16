Oya Tuncalı’dan 20 Temmuz mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Oya Tuncalı yayınladığı mesajla 20 Temmuz Barış Harekatını kutladı.

O dönem yaşanan olayları tarihsel bir süreçle kaleme alan Tuncalı, 20 Temmuz Barış Harekatı’nda hayatını kaybedenleri anıp, Britanya’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin Barış ve Özgürlük Bayramını kutladı.

Oya Tuncalı’nın mesajı şöyle:

“Kıbrıs adasını Yunanistan’a ilhak etmek amacıyla 15 Temmuz 1974’de yapılan Rum-Yunan darbesine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974’de gerçekleştirdiği Barış Harekatının 45. yıldönümünde Birleşik Krallık’ta yaşamlarını sürdüren tüm vatandaşlarımızın Barış ve Özgürlük Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

Kıbrıslı Rumlar, 1960 yılında kurulan Cumhuriyetin eşit ortağı Kıbrıs Türk Halkını dışlayarak 1963-1974 yılları arasında her türlü baskı ve saldırıyla halkımızın tüm dünyanın gözleri önünde çok zorlu koşullarda yaşam mücadelesi vermesine sebep olmuştur. Ancak bu şartlara rağmen mücadele etmekten asla vazgeçmeyen halkımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Anadolu Halkının destekleriyle, azim ve kararlılıkla, onurlu direnişini sürdürmüştür.

Kıbrıslı Türkler, adada iki halkın siyasi eşitliğine dayalı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin fiili ve etkin garantisi altında kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla gerekli gayreti göstermektedir. Ancak Müzakereler döneminde ve GKRY’nin son somut açıklamalarında ‘siyasi eşitlik’ konusunda ayni anlayışı görmemekteyiz ve bu durum ortak vizyon eksikliğini yine gözler önüne sermektedir. Doğu Akdeniz’de barışın, güvenliğin ve istikrarın geleceği açısından adamızda çözüme ulaşılması gerekmektedir.

20 Temmuz Barış Harekatı’ndan bugüne kadar geçen 45 yılda Kıbrıs Türk Halkı, Türkiye’nin desteği ve işbirliğiyle her türlü haksız baskı ve izolasyona rağmen imkanları zorlayarak büyük gelişmeler sağlamıştır. Kıbrıs Türk Halkı, Anadolu Halkının sonsuz desteğini her zaman yanında hissetmekte ve Türkiye Cumhuriyeti ile ülkemizin sarsılmaz bağlarla bağlı ilişkilerinin önemini çok iyi bilmektedir.

20 Temmuz 1974 Barış Harekatını gerçekleştiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini, harekatın gerçekleştiği tarihe kadar tüm gücüyle yok olmaya direnen Mücahit Halkımızı, bize her zaman destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizi ve tüm gazilerimizi sevgi ve saygıyla selamlar, teşekkürlerimizi sunar, özgürlüğümüz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarım.

Barış ve Özgürlük Bayramımızı kutlamanın haklı gururu ile hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.”