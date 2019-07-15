Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayınca tutuklandı

İngiltere’nin Wiltshire şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Robyn Pottage isimli hamile kadın, kendisini döven sevgilisinden ayrılınca eski erkek arkadaşı intikam için Pottage’nin çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Genç kadının şikayetiyle Kieron Stacey (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erkek arkadaşı Kieron ile 2014 yılında tanıştıktan sonra aynı evde yaşamaya başladıklarını belirten Robyn Pottage isimli genç kadın, bir süre sonra sevgilisi Kieron Stacey’den hamile kaldı. 3 aylık hamile olan Robyn, bir akşam erkek arkadaşının kıskançlık krizine girmesiyle şiddete maruz kaldı. Kanlar içinde kalan genç kadın, aynı apartmanda oturan kuzeninin evine kaçmaya çalışsa da Kiero’nun şiddeti bitmedi.

Kuzenin polisi araması üzerine kanlar içinde kalan Robyn, hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbeler sonrası cinsel organından kan gelen Robyn’in çocuğu zarar görmezken, Kieron gözaltına alınıp bir süre sonra serbest bırakıldı.

Gördüğü şiddetten sonra erkek arkadaşından ayrılan Robyn, bir süre sonra erkek arkadaşının kendisine ait çıplak fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını fark etti. Bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan eski sevgili tutuklanarak cezaevine gönderildi.