Erdoğan Güzel cinayetinde yeni gelişme

Londra’da iş yerinin önünde otururken yaklaşan bir araçtan otomatik silahlarla ateş açılarak öldürülen Erdoğan Güzel’in katilleri hala yakalanmadı. Ancak İngiliz polisi cinayetin dördüncü yıl dönümünde, yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyindeki Wood Green bölgesinde sahibi olduğu pastanenin önünde otururken dört yıl önce öldürülen Erdoğan Güzel’in katillerinin bulunabilmesi için olay anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı.

Çok sayıda Türk işyerinin bulunduğu Lord Ship semtinde 10 Temmuz 2015’teki cinayete ait yeni görüntü, zanlılarının kullandığı aracın arkasında seyreden bir belediye otobüsten alındı.

Güvenlik kamerası kaydında ‘X 824 ELE’ plakalı bir araç görülüyor.

Ancak dedektifler, aracın asıl plakasının ‘X 925 ELF’ olduğunu ve siyah bant kullanılarak değiştirildiğini tespit etmişti. Görüntülerde siyah bir Honda Civic marka bir araçla olay yerine gelen zanlılar, kaldırımda duran 8-10 gencin yanına yavaşça yaklaşıyor. Daha sonra da arka koltuktan otomatik silahla ateş açılıyor.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

İki çocuk babası Güzel, cinayete kurban gittiğinde sadece 42 yaşındaydı. Açılan ateşte iki kişi daha yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulans görevlilerinin çabalarına karşın, Güzel olay yerinde can vermişti. Ateş açıldıktan sonra araç hızla uzaklaşmış ve cinayette kullanılan otomobil, sekiz gün sonra yakındaki bir apartmanın otoparkında bulunmuştu.

Güzel’in cinayete kurban gitmesinden bu yana toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Londra Emniyeti Cinayet Masası Dedektifi Mark Richards, görüntülerin yayımlanmasından sonra yaptığı açıklamada “Erdoğan’ın cinayete kurban gitmesinden bu yana dört yıl geçti ve ailesi saldırganların adaletin önüne çıkartılmadığı bilerek yaşamak zorunda kaldı” dedi. Richards, şöyle devam etti: “Erdoğan, ailesine ait pastaneyi işleten, tamamen masum biriydi ve toplumda sevilen biriydi. Bu anlamsız cinayetle hayatını kaybetti ve çocukları babasız kaldı.”