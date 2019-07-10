4. Batı Londra Türk Festivaline yoğun katılım

4. Batı Londra Türk Festivali geçtiğimiz hafta sonu Londra’dan ve Britanya’nın çeşitli bölgelerinden farklı toplum üyelerini bir araya getirdi.

Londra’da Türk Toplumu tarafından geleneksel olarak düzenlenen festivallerin bir diğeri olan ‘West London Turkish Festival’ Feltham’da gerçekleşti.

Binlerce katılımcı Türk mutfağının otantik lezzetleri, muhteşem Türk müzikleri ve Türk misafirperverliği ile unutulmaz bir gün geçirdi.

Festivalde Neslihan Çakır, Hakan Bozdağ ve Bilal Diyenli sahne alarak müzikseverlerin kulaklarının paslarını silerken, Hounslow Türk Akademisi’nin sahne performansı büyük beğeni topladı.

Sanatsal ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirildiği festivalde çocuklar ve yetişkinler için eğlenceli aktivitelerin yanı sıra spor müsabakaları da gerçekleştirildi.

Farklı toplumlardan insanların katıldığı festivale, Parlamento Üyesi Milletvekili Seema Malhotra, Hounslow Londra Belediye Başkanı Samia Chaudhary, Hounslow Belediye Lideri Steve Curran ve Türkiye Başkonsolosluğu ve Türkiye Büyükelçiliği adına Gülcan Ökçün de katıldı.

Organizasyon hakkında açıklama yapan West London Turkish Volunteers Başkanı Özkan Kalkan şunları söyledi:

“15 kadın ve 15 erkekten oluşan bir yönetimimiz var. Gün geçtikçe büyüyen bir yapımız var ve sağ olsun dışarıdan da insanlar yardımcı oluyorlar. İlk senemizde amatör bir ruhla yaptığımız festivalimizi seneler geçtikçe daha profesyonelce gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz 4. senesine girdi ve Allah’ın izniyle gittikçe büyüyoruz. Amacımız Batı Londra’da yaşayan Türkleri bir ayara toplamak. Bu gayede sabit bir dernek yerimiz olması için de çalışmalar yapıyoruz. Bugün bizi yalnız bırakmayıp, uzak yakın, her yerden gelen misafirlerimizden Allah razı olsun. İnşallah seneye daha büyük ve daha kalabalık bir festivale imza atacağız.”

Festival komitesi yaptığı yazılı açıklamada kendilerine destek veren gönüllülere ve tüm sponsorlarına teşekkür etti.

West London Turkish Festival, Türk yemekleri, müzik, kültür ve sanat ile ilgili çok sayıda insanı ağırlayan ve herkesi eğlenceli bir günde bir araya getiren yıllık bir yaz etkinliğidir. Festival Britanya’da kayıtlı dernek statüsünde olan West London Turkish Volunteers tarafından organize edilmektedir.

Fotoğraflar: Serkan Gur

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