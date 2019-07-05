Demokratik Güç Birliği Bileşenleri artan bıçaklı saldırılara karşı Londra Belediyesi önünde protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Türkçe konuşan toplum üyesi Barış Küçük’ün 1 Haziran’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından harekete geçen Demokratik Güç Birliği Bileşenleri, son eylemini Londra Belediye binası önünde gerçekleştirdi.

4 Temmuz öğle saatlerinde belediye binası önünde bir araya gelen onlarca kişi açtıkları pankart ve taşıdıkları afişlerle tepkilerini gösterdi. Londra Belediye Meclis toplantısının gerçekleştiği sırada yapılan protesto gösterisine etrafta bulunan insanlar da destek verdi.

Yaklaşık iki saat süren eylemde Demokratik Güç Birliği adına konuşan İbrahim Avcı, artan şiddet olaylarının altında hükümetin yapmış olduğu para kesintilerinin yattığını dile getirerek, belediyelerin birer özerk işletme statüsünde olduğunu ve bu kesintilere karşı çıkıp uygulamayı kabul etmeme haklarının olduğunu savundu. “Avrupa Birliği tartışmaları çerçevesinde Londra Belediyesi olarak biz Avrupa Birliği içerisinde kalacağız diyebiliyorlarsa, kesintileri uygulamadan belediyeciliği sürdürebilirler.” Diye Avcı daha sonra İngilizce hazırlanan basın bildirisini okudu.

Bildiride, “Bıçaklı saldırılar son birkaç yıldır özellikle Londra’da olmak üzere Birleşik Krallık’ta büyük oranda artış göstermiştir. Britanya’da artan bıçaklı saldırıların ve çeteleşmenin sebebi merkezi ve yerel yönetimler tarafında yapılan kesintilerdir.” ifadeleri yer aldı.

2008 mali krizinin ardından Muhafazakar Parti Hükümetinin uyguladığı kesintilerin gençlik merkezlerinin kapanmasına sebep olduğunu ve bunun da artan saldırılar ve çeteleşmenin ana nedeni olduğu vurgulanan bildiride, polisin yaşananlara sırtını dönerek görmezden geldiği ifade edildi.

Bildiride ayrıca Demokratik Güç Birliği Bileşenlerinin özellikle Kuzey Londra’daki genç toplum üyelerimizin korunması ve saldırılara karşı kesin çözüm bulunması için çalışmalarına devam edecekleri belirtilerek, yöneticilerin ve bu işin sorumlularının derhal harekete geçmesi talep edildi.

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