Kuzey Kıbrıs’tan gelen inşaat firmaları için resepsiyon düzenlendi

LONDRA’DA gerçekleşen Kıbrıs Türk kültür festivallerine katılan Kuzey Kıbrıslı inşaat firmaları için Londra Gazete tarafından bir resepsiyon düzenlendi.

Binlerce kilometre yol kat ederek Londra’ya gelen ve burada yurttaşları ile bir araya gelme fırsatı yakalayan bir grup firma yetkilisi resepsiyonda hem Kuzey Kıbrıs’ta hem de İngiltere’de ticari faaliyetler yürüten iş insanları ile tanıştı.

Britanyalı ve Kuzey Kıbrıslı iş insanları resepsiyonda faaliyetleri ve gelecekteki projeleri hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı özel davete Cyprus Garden ev sahipliği yaptı. Cyprus Garden yöneticisi Ediz Hastunç ve ekibinin özel hazırladığı Kıbrıs Türk mutfağının en güzel lezzetleri övgü topladı.

Resepsiyona Kuzey Kıbrıs’tan, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, AKOL Group, Creditwest Bank, Dörter Construction, Döveç Group, Halken İnşaat, Northern Land Construction, Noyanlar Group, Nurel Construction, Omağ Development, Tunalı İnşaat, Vision Group ve White Lotus Development yetkilileri katıldı.

Londra Gazete’nin organize ettiği davete İngiltere’den ise Accounting Direct Plus, A to Z Cash&Carry, Association of British-Turkish Investors&Contractors, Bistro The Walk Restaurant, Cobblers Coffee, John Grants Estate Agent, London Turkish Masters FC, New President Holidays ve Zek&Co yetkililerinin yanı sıra Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Özaydın ve usta sanatçı Osman Balıkçıoğlu da katıldı.

