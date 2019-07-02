İngiltere’de yaşayan 9 yaşındaki Ömer Ölçer, Yemen için 5 bin pound topladı

İNGİLTERE’DE yaşayan dokuz yaşındaki Ömer Ölçer, Yemen için 5 bin 315 pound değerinde bağış topladı.

Dokuz yaşındaki Ömer Ölçer, tasarladığı bayram kartlarını satarak Yemen’e yardım için para topladı.

Ömer Ölçer, okulunda, camilerde ve yerel işletmelerde yaklaşık 500 kart sattığını söyledi. Ayrıca Whatsapp ve Instagram’da aile üyeleri aracılığıyla tüm insanlara seslenerek ve Dubai, Türkiye, San Francisco, Almanya ve İngiltere’de kart satın alacak kişilere ulaştı.

Ölçer, “Ramazan’a özgü bir şey yapmak istedim, çünkü Müslümanlar için çok önemli bir fedakarlık zamanı. En büyük problemleri araştırdım çünkü dünyada çok fazla sorun var. Yemen’in 100 yılda en kötü kıtlığın eşiğinde olduğunu öğrendim – her gün 130 çocuk ölüyor.

İngiltere İslami Yardım Merkezi’nin İslami Yardım’ı desteklediğini ve özellikle Yemen’de çok iş yaptığını öğrendim. Bu yüzden kartlardan elde ettiğim parayı İslami Yardım’ın Yemen vakfına bağışlamaya karar verdim.

Şanslı olduğumuzu ve şanslı olmayan diğerlerine yardım etmek zorunda olduğumuzu hatırlamak önemlidir. Çok şanslıyım ve acı çekmiyorum – peki neden diğer insanlar acı çeksin? Büyüdüğümde Muhammed Salah gibi bir futbolcu olmak istiyorum ve paramı yardım kuruluşlarına vermek için kullanıyorum.

Yemen bölgedeki en fakir ülkelerden biri ve 20 milyondan fazla insan bir sonraki yemeklerinin nereden geleceğini bilmiyor.” diye açıklama yaptı.

İslami Yardım İngiltere Ulusal Topluluk Yardım Toplama Operasyonları Müdürü Ayesha Malik ise şunları söyledi: “Ömer’in cömertliği bizi çok mutlu etti çünkü Yemen’de çok can kaybettik. Allah Kur’an-ı Kerim’de ‘Bir hayat kurtarırsanız, tüm insanlığı kurtarmış gibi olursunuz’ diyor.”