Toplumumuzla buluşmak için Kıbrıs’tan geldiler

KIBRIS Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri, başta Londra olmak üzere Birleşik Krallık’ın hemen her bölgesinde yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluşmak için binlerce kilometre yol kat edip Londra’ya geldi.

Geçen hafta düzenlenen bir diğer festivale de katılan kurumlar bu hafta sonu Pazar günü (30 Haziran) Enfield’de gerçekleşecek olan 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivalinde yer alacaklar ve kurumları Kuzey Kıbrıs’tan gelen yetkilileri temsil edecek.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, festivale günler kala toplum üyelerimize çağrıda bulunarak “Gelin hep beraber olalım!” dedi. Gürcafer açıklamasında yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle ana vatanları arasında sağlam köprüler inşa etmek istediklerini ifade ederek, “Cennet’ten bir parça olan adamızı en iyi şekilde temsil etmek ve tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyor ve bu yolda yılmadan yürümeye devam ediyoruz. Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türkleri önemsiyor, onlarla daha yakın ilişkiler geliştirebilmek için festivallere katılıyoruz. Bu kapsamda 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivalinde de yerimizi alarak toplum üyelerimizle bir araya gelecek, eski günlerimizi hatırlayıp, yarınlarımız için el sıkışacağız.” şeklinde konuştu.