Kıbrıs’ın köklü inşaat firması Özyalçın’dan Londra Gazete’ye nezaket ziyareti

Londra’da temaslarda bulunan Özyalçın Construction yetkilileri Londra Gazete’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

3. Kıbrıs Türk Kültür Festivaline katılarak toplum üyelerimizle bir araya gelmek için Kuzey Kıbrıs’tan gelen Özyalçın Construction Direktörleri Yağmur ve Yaprak Özyalçın ile firmanın Halka İlişkiler ve Pazarlama Müdürü Ledün Caymaz ofisimizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Yılmaz Özyiğit ve ekip arkadaşlarımızla görüştü.

Kıbrıs’taki faaliyetlerinden ve projelerinden bahseden firma yetkilileri bu hafta sonu gerçekleşecek 3. Kıbrıs Türk Kültür Festivali kapsamında toplum üyelerimizle bir arya gelerek kaçırılmayacak fırsatlar sunacaklarını ifade ettiler.

Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerin sosyal yapısı ve gelecek yatırımları hakkında Özyiğit’le fikir alış verişinde bulunan firma yöneticileri, yurtdışında yaşayan hemşerileri ile sadece ticari değil manevi ilişkiler kurmayı temenni ettiklerini ifade etti.

KIBRIS’TA GÜVENİN ADI ÖZYALÇIN

Özyalçın Mühendislik ve Mimarlık Bürosu, 1991 yılında Oğuz Özyalçın tarafından Girne’de kuruldu. 1993 yılında ise inşaat alanında faaliyet göstermeye başladı ve o tarihten itibaren yoluna Özyalçın Construction olarak devam etti. Sağladığı güvenle ve attığı emin adımlarla büyüyen Özyalçın Construction, kısa sürede Kuzey Kıbrıs’ın en iyi inşaat şirketlerinden biri olarak anılmaya başladı.

Şirketin kurucusu Oğuz Özyalçın’ın 2012 yılında vefat etmesi sonrası, şirketin yönetimini kızları Yağmur ve Yaprak Özyalçın devralmıştır. İkinci kuşak, Özyalçın Construction’ı büyütmeye ve Girne’ye değer katmaya devam etmektedir.

Girne’de inşası tamamlanmış en büyük 25 sitenin yaratıcısı olan Özyalçın Construction, aynı zamanda yılda 350 konut bitirme kapasitesine ulaşmıştır. Tecrübeli ve güvenilir ekibiyle de Kuzey Kıbrıs’ın en büyük inşaat şirketlerinden biri olarak Girne’de faaliyetlerini sürdürmektedir.

KALİTE STANDARTLARI

Özyalçın Construction için kalite, güven, güvenlik her zaman için vazgeçilmez ve sürekli geliştirilmesi gereken değerler olmuştur. Bu doğrultuda sürekli kendini yenileyen ve sürekli olarak bağımsız denetim kurumlarınca denetleten Özyalçın Construction:

KKTC Müteahhitler Birliğine kayıtlı az sayıda birinci sınıf iş yapma belgesine sahip inşaat şirketinden biridir.

Özyalçın Construction dünyaca kabul edilen kalite standartları olan BS EN ISO 9001-2000 belgesine sahip KKTC’nin sayılı firmalarındandır.

Özyalçın Construction Nisan 2014’te yapılan denetimler sonucunda BS OHSAS 18001:2007 iş sağlığı güvenliği standardı belgesine uygun görülmüştür.

Özyalçın Construction şantiyeleri NQA tarafından iş sağlığı ve güvenliği hususlarında düzenli olarak kontrol edilmektedir.

KALİTE POLİTİKASI

Müşterilerine inşaat sektörüne en iyi ürün ve hizmeti verebilmek için;

Ülkenin yasal mevzuatına uymayı,

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ilerisinde ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi, zamanında ve eksiksiz olarak müşteriye sunmayı,

Müşteri memnuniyetini ölçerek mümkün olan en üst düzeyde tutmayı,

Kalite Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi,

Tüm çalışanlarını ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek için sürekli eğitmeyi,

Eğitimli, tecrübeli ve gerekli becerilere sahip çalışanlarıyla, uygun teçhizatı ve ihtiyaç duyulan diğer kaynakları tahsis etmeyi,

Tüm personelini ölçmeyi, geliştirmeyi ve aralarındaki uyumu artırmayı,

taahhüt etmektedir.