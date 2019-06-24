Day-Mer Meydan Sahnesi’nde ‘Neredeyse Kadın: Elizabeth’ oyunu sahneledi

Londra Toplum Merkezi tarafından bu sene düzenlenecek olan 30. Day-mer festivali kapsamında geçen hafta Cumartesi ve Pazar günü Londra Meydan Sahnesi’nde Dario Fo’nun yazdığı Füsun Demirel’in çevirdiği ‘Neredeyse Kadın: Elizabeth’ oyunu izleyicisi buluştu.

Londra Meydan Sahnesi’nde, iki kere sahnelenen ‘Neredeyse Kadın: Elizabeth’ oyunun yönetmenliğini Rahime Simpson yaptı. Yoğun bir ilginin gösterildiği oyunda, Zeynep Güneş, Bilgen Telli, Irmak Demir, Cevdet Armutlu, Emrah Er, Cem Ok, Memo Güzel ve Barış Kaygun oyunculuk yaptı.

Oldukça emek sarf edilen oyunun kostümü Fatma Binboğa’ya, dekoru Ayşe Nurdoğan ile Hayrullah Cinpolat’a, ışık ise Metin Sağır’a ait. Londra Toplum Merkezi’nde, 22 Haziran’da saat 19.00’da ve 23 Haziran’da saat 17.00’de sahnelenen oyuna sanatseverler yoğun bir ilgi gösterdi. 30. Day-Mer Festivali kapsamında devam eden kültürel ve sanatsal etkinlikler 7 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.