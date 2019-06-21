Aksaray’da yol kesip kadın kaçıranlar yakalandı

20 saat önce
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Aksaray’da, kimliği belirsiz kişiler önünü keserek durdurdukları bir yolcu otobüsünden yolcu Kadriye S.’yi, zorla araçtan indirerek kaçırdı. Polis, şüphelilerin otomobilini kovalamaca sonucu durdurup, Kadriye S.’yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı.
Olay, kent merkezi girişinde meydana geldi. Ankara’dan Mersin yönüne giden yolcu otobüsünün 06 BFJ 470 plakalı otomobil ile yolu kesildi. Otomobilden inen kişiler otobüse binerek, akrabası olduğunu öne sürdükleri Kadriye S.’yi, direnmesine ve yolcuların engel olmaya çalışmasına rağmen araçtan indirdi.

Genç kadını saçlarından tutup, yerde sürükleyen kişiler, zorla otomobile bindirdi. İhbar üzerine harekete geçen polisler, aracı kısa süreli kovalamaca sonunda durdurup, Kadriye S.’yi kurtardı, zanlıları gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının otobüsten indirilme anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

‘GÜÇLERİMİZİN KORUMASINDADIR’

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır” ifadelerine yer verdi.

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