Barking’de apartman yangını korkuttu

5 saat önce
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Londra’nın doğusunda bulunan Barking Riverside bölgesinde bulunan yeni bir apartmanda yangın çıktı.

Korkutan yangın için Londra İtfaiyesi seferber oldu. 15 itfaiye aracı ve yaklaşık 100 itfaiyecinin yer aldığı operasyonla yangını söndürme çalışıldı.

Barking & Dagenham Bölgesi Polis Sözcüsü ölü ve yaralı kimsenin olmadığının altını çizerek, “De Pass Gardens’ta, büyük bir yangın var. Bir blokta bulunan daireler yanıyor” açıklamasını yaptı. Polis, tahliye işlemlerinin sürdüğünü ve yolların kapatılmakta olduğunu duyurdu.

Zayiat hakkında detaylı bir bilgi verilmedi.  Sosyal medya kullanıcıları ise yangının videolarını ve fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Bir bölge sakini itfaiyenin bölgeye 30 dakika sonra bölgeye intikal ettiklerini iddia etti. Londra İtfaiyesi yangının sebebinin henüz bilinmediğini açıkladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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