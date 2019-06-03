Vatan Korosu, ‘Hep O Şarkı’ konseriyle sanatseverlerle buluşacak

Londra’da faaliyet gösteren Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu,7 Haziran’da gerçekleştireceği ve Zeki Müren şarkılarından oluşacak ‘Hep O Şarkı’ konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

Londra Gazete’ye konuşan Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu Başkanı Türkan Nalbantoğlu, “Naci Göçen’in şefliğinde sahne alacak olan koro Türk Sanat Müziği severlere güzel bir gece yaşatacak. Konser Londra’nın Tottenham bölgesindeki Regency Banqueting Suite’de gerçekleşecek. Koromuz 8 yıldır çeşitli etkinliklerde ve uluslararası konserlerde yer aldı. 7 Haziran’da “Hep O Şarkı” temalı düzenleyeceğimiz gecede Türk sanat müziğinin duayenlerinden TRT sanatçısı Çiğdem Gürdal yer alacak. Tüm dostlarımızı bu gecede yanımızdan görmekten mutluluk duyacağız. Bu özel ve güzel geceye herkesi bekleriz” şeklinde konuştu.

KORO 8 YAŞINDA

Türkan Nalbantoğlu’nun girişimi ile amatör bir grup tarafından kurulan ve düzenlediği konserlerle eğitim kuruluşlarına da destek olan Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu bu yıl kuruluşunun 8. yılında.

Çalışmalarını besteci müzisyen Naci Göçen’in şefliğinde sürdüren koro, her yıl düzenlediği konserlerle sanat müziğine gönül vereleri buluşturuyor. Koro, geçtiğimiz yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de konser vermişti.

Konser, “11 Bruce Grove, Tottenham, London N17 6UR” adresindeki Regency Banqueting Suite’de 7 Haziran Cuma akşamı saat 19.00’da başlayacak.