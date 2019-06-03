Londra için Ramazan Bayramı namazı saatleri

Haber: Egemen Arkut

Maneviyat dolu Ramazan Ayı’nın son günündeyiz, bugün arife yarın (4 Haziran Salı) Ramazan Bayramının birinci günü.

Yüz milyonlarca Müslüman’ın birlik, huzur ve maneviyat içinde geçirdiği bir Ramazan Ayı’nın daha sonuna geldik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok iftar ve sahur davetinde bir ayara gelen Müslümanlar aynı sofralarda rızklarını paylaştı. Türkçe konuşan toplumlar içinde yapılan etkinlikler sadece Müslümanları değil, farklı din ve kültürlere sahip toplum üyelerini de hoşgörü ve barış atmosferinde bir araya getirdi.

Dolu dolu geçen Ramazan Ayı, yarın (Salı) sabah kılınacak bayram namazları ile son bulacak.

Londra Gazete olarak size ve sevdiklerinize mutlu bayramlar dileriz.

NAMAZ SAATLERİ

Türkçe konuşan toplumun Londra’da yoğun olarak gittiği camilerin namaz saatleri de belli oldu. Yarın Sabah Namazından sonra başlayacak Bayram Namazlarının camilere göre saatleri şöyle:

Süleymaniye Cami

Saat: 06.00 – 07.00

Adres: 212-216 Kingsland Rd, London, E2 8AX

Shacklewell Lane / Ramadan Cami

Saat: 07.30

Adres: 15 Shacklewell Lane, London, E8 2DA

Aziziye Cami

Saat: 05.45 – 07.00 – 08.00

Adres: 117 Stoke Newington Rd, London, N16 8BU

Türk Diyanet Vakfı Cami

Saat: 06.30

Adres: 31 High Street Hornsey, London, N8 7BQ

Mevlana Rumi Mescidi

Saat: 05.30 – 07.00 – 08.00

Adres: 337 Fore St, London, N9 0NU

Şeyh Nazım Sufi Merkezi

Saat: 06.30

Adres: 277 St Ann’s Road, London, N15 5RG

Valide Sultan Cami

Saat: 06.00 – 07.00

Adres: 1A Clissold Rd, London, N16 9EX

Wood Green Fatih Mescidi

Saat: 06.00 – 07.00

Adres: 10 Caxton Rd, London, N22 6TB

New Peckham Cami

Saat: 07.00 – 08.00

Adres: 99 Cobourg Road, London, SE5 0HU

Batı Londra Türk Derneği

Saat: 06.00

Adres: 670 Hanworth Road, London, TW45NP

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları iki rekattır. Cemaat ile kılınır, yalnız kılınmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarının kılınışı aynıdır.

1– Önce “Niyet ettim vacib olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2– Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

3– İkinci rekatta, önce Fatiha ve bir sure okunur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbîrde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir. Kısaca: iki salla, bir bağla, üç salla, bir eğil! diye ezberlenir.

Teşrik Tekbiri:

“ALLAHÜ EKBER, ALLAHÜ EKBER. LA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER. ALLAHÜ EKBER VE LİLLAHİLHAMD”.

Bayram hutbesi:

Namazdan sonra iki hutbe okunması sünnettir. Bu hutbelerin rükünleri ve sünnetleri, Cuma hutbelerininki gibidir.