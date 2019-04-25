Daymer’den 1 Mayıs İşçi Bayramı’na çağırı

LONDRA’DA faaliyet gösteren Türk-Kürt Dayanışma Merkezi DAYMER, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla 1 Mayıs Salı günü yapılacak olan yürüyüşe katılım çağırısı yaptı.

DAYMER 1 Mayıs Salı günü Clerkenwell Green’de düzenlenecek olan yürüyüşe katılım çağırısı yaparak, bütün emekçilerin, 1 Mayıs işçi bayramında, birlik, dayanışma ve mücadele ruhuyla bir arada olması gerektiğini belirtti.

DAYMER, Londra Toplum Merkezi’nden (22 Moorefield Road, Tottenham N17 6PY) saat 10.00 toplanarak, Clerkenwell Green, Clerkenwell, London EC1R 0DU adresinde yapılacak olan yürüşe katılcak. Yapılacak olan yürüyüşe katılmak isteyenlerin, belirtilen saatte Londra Toplum Merkezin’nde olması gerkiyor.