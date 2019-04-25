Day-mer Gençlik Kampı düzenledi

LONDRA’DA faaliyet gösteren Türk-Kürt Dayanışma Merkezi DAYMER geçen hafta hafta sonu genlik kampı düzenledi.

Londra’da yıllardır aktif bir şekilde faliyet gösteren Türk-Kürt Dayanışma Merkezi DAYMER, her sene düzenlediği gençlik kampını bu sene de düzenledi. Daymer’in geçen haftasonu Londra dışında düzenlediği kampa, gençler yoğun bir ilgi gösterdi. Kalabalık bir şekilde kampa katılan gençler, çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Kamp süresi boyunca Daymer Başkanı Aslı Gül’de gençlere eşlik etti.

Gençler arasındaki etkileşimi artıran bu kampta, dans kursu, halk oyunları, masa tenisi, futbol turnuvası, voleyvol turnuvası, resim yapma ve drama gibi daha bir çok alanda aktiviler yapıldı. Yapılan bu kampta aynı zamanda gençlerin yaşam alanındaki sorunsal konular ele alınarak bilinçlendirme yapıldı.

Birbirleri ile tanışarak aynı ortamı paylaşan gençler, şehir hayatından ve günlük rutin şeylerden uzakta bir zaman geçirdiler.

Kampın bitişinde Chessington Adventure gezen gençler, sonrasında Londra’ya tekrardan dönüş yaptı.