Hornsey Atatürk Türk Okulu Heyeti’nden Oya Tuncalı’ya ziyaret 23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, İngiltere Kıbrıs Türk toplumunu temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen 23 Nisan törenlerine katılan Hornsey Atatürk Türk Okulu heyeti geçen Çarşamba günü KKTC temsilcisi Oya Tuncalı’yı ziyaret etti.

Tuncalı’ya yapılan ziyarete Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Nuriye Mertcan, Hornsey Atatürk Türk Okulu Başkanı Türker Çakıcı ve okul yönetiminden Abdullah Halisdemir, Zeliş Ozakınsel’in yanı sıra Atatürk Türk Okulu’nun folklor grubu katıldı.

Ziyeretleri yerinde kabul eden Tuncalı, ziyarette hazır bulunan bütün öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak hediyeler verdi.

Öğrencilerle teker teker ilgilenen Tuncalı,”Bu yıl Hornsey Atatürk Türk Okulu’nun İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu’nu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temsil edecek. Yıllarca başarılarıyla gündemde olan bu okulun, temsiliyeti en iyi şekilde yerine getireceğinden eminim” dedi. Tuncalı, çocuklardan KKTC’ye olacak olan ziyaretleri sırasından “kardeşleriyle” güzel zaman geçirmelerini istedi.