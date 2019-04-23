Londra’da 23 Nisan kutlandı Türkiye Londra Büyükelçiliği, KKTC Londra Temsilciliği ve Türk Dili ve Kültürü Konsorsiyumu tarafından ortaklaşa yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Conway Hall’de düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Londra bulunan Conyaw Hall’de geçen Pazartesi günü Türkiye Londra Büyükelçiliği, KKTC Londra Temsilciliği ve Türk Dili ve Kültürü Konsorsiyumu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Pazartesi günü saat öğlen 12.00’de başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile giriş yapıldı. Düzenlenen etkinliğe, Luton Hafta Sonu Okulu, Gümüşhane yöresi halk oyunları ile, Rauf Raif Denktaş Türk Okulu, Senden Daha Güzel bayrak gösterisi ile, Swindow Diyanet Türk Okulu, Aşık Maşuk halk dası ile, Ali Rıza Değirmencioğlu Türk okulu, Koro ile, Leicester Diyanet Eğitim ve Kültür Derneği, Türkiyem Müzik Rondu ile, Bickley Türk Okulu, Bu Dünya Bizim dans gösterisi ile, Portsmouth Türk Okulu, Türkmen Kızı dans gösterisi ile, İngiltere Diyanet Vakfı Türk Okulu, Koro ile, Hornsey Atatürk Okulu, Geçmişten Geleceğe Atatürk’ün Çocuklarıdan gösterisi ile, Batı Londra Okulu, Halk dansları ile, Waltham Forest Türk Okulu, Koro ile ve Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu ise Kıbrıs Halk Dansları gösterisi ile katıldılar.

Törene Türkiye Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar’ın yanı sıra bir çok yetikili katıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, bu anlamlı günde, çocukların çoşkusunu salona girdiklerinden beri hissettiklerini ve bunun da kendisine büyük bir heyecan ve mutluluk verdiğini belirtti.Yalçın, “23 Nisan 1920 tarihimiz açısından bir dönüm noktasıdır. Seneye cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağız, yurt dışında sizler özellikle anne ve babalar, çocuklarımıza Türk tarihini ve kültürünü öğretmek ve onlara bu kültürü aşılamak durumundasınız” dedi. Yalçın, düzenlenen orgnizasyona destek veren ve burada bulunan bütün ailelere ve çocuklara teşekkür ettiğini belirterek herkesin bayramını kutladı.

Düzenlenen etkinliğin sonlarına doğru, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri taktim edildi. Yoğun bir katılım gösterilen 23 Nisan etkinliği, final şarkısı Hayat Bayram Olsa ve Rafadan Tayfa tiyatro gösterisi ile son buldu.