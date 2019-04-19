Enfield Belediyesi çöp yığınlarını ortadan kaldırdı

11 saat önce
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ENFIELD Belediyesi’nin atık uygulama memurlarının yoğun çabaları sonucunda bin 500 ton ağırlığındaki atık yığınları ortadan kaldırıldı.

Enfield Crematorium’un karşısındaki çakıl ocağı olarak bilinen A10’un dışındaki bir alanda yasadışı olarak atılan çöplerin ve ticari endüstri atıkların tamamı Enfield Belediyesi’nin atık uygulama memurlarının yaptıkları çalışmalar ile temizlendi.

Forty Leisure Ltd. tarafından kiralanan arazi alanıyla ilgili sakinlerden gelen şikayetler sonrasında harekete geçen Enfield Belediyesi, alana yığılan ve devasa büyüklüğe ulaşan çöp atıkları için harekete geçerek, gereken işlemleri başlattı.

Sonuç olarak, Enfield Belediyesi’nin Atık Enformasyon Ekibi, atıkları çıkarmak ve bölgeyi temizlemek için, Section 59 of the Environmental Protection Act (1990)’uncu Maddesi uyarınca bir tebligat yapmıştı. Boşaltılmış çöplerin tamamen giderilmesi bir aydan fazla sürdü

Güney Doğan

Enfield Belediyesi’nin Çevre Kabine Üyesi Cllr Güney Doğan konuya ilişkin açıklama yaparak, uçucu atıkların tamamen kaldırıldığını ve arazinin tamamen güvence altına alındığını belirtti.

Kabine üyesi Doğan, Enfield Belediyesi olarak, atılan atıkların çoğalmasına izin verilmeyeceğini ve bu sorununun çevredeki tüm alanların yararına, üstünde titizlikle çalışmaların devam edeceğini aktardı.

 

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