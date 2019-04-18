‘Sanat ve Yaşam’ etkinliği gerçekleştirilecek

LONDRA Sanat Forumu, ‘Sanat ve Yaşam’ dördüncü etkinliğini 25 Nisan Perşembe akşamı 19.00-21.00 saatleri arasında Yunus Emre Enstitüsü (10 Maple Street Bloomsbury London W1T 5HA adresinde) gerçekleştirecek.

Sunumunu Sonay Yakup Yakupsoy’un yapacağı etkinliğe, Füsun Dedezade, Arzu Şevket, Sümer Erek resimleriyle katılacak. Ülkü Alemdar, ‘Sanat ve Yaşam’ temalı etkinliğin açılış konuşmasını yapacak. Erkan Pastırmacıoğlu, Naci Göçen, Rasim Farziyeva, Cemil Güzelcümbüş müzikleriyle, Neslihan Çakır, Ethem Demir solo eserlerle katılacaklar. Sonay Yakup Yakupsoy, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın hayatından kısaca bahsedip şairin iki şiirini sunacaktır. Münevver Borova, ‘Yaşamda Bahar ve Sanat’ konulu bir konuşma yapacak. Apo Can, Halk Müziğinden örnekler sunarak, Arife Retvan kendi manilerinden okuyarak katılacaklar. Ülkü Alemdar kendi şiirlerinden iki tanesini paylaşacak. Şener Derviş Türk Sanat Müziğinden eserler seslendirecek. Ülkü Alemdar’ın kapanış konuşmasını yapacağı etkinlik resepsiyonla son bulacak.

Katılım için Londra Sanat Forumu, londrasanatforumu@gmail.com e-posta adresinden ve 07713 160684 numaralı cep numarasından irtibat sağlanabilir.

Etkinlik tüm Londra halkına açık olacak ve yerler kısıtlı olduğundan etkinlik için kayıt yaptırılması gerekiyor.